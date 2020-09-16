Merakla bekleniyordu! ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında bıraktı.

Fed yetkilileri bu sene ekonomik daralma tahminini olumlu yönde revize etti.

Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, 2020 yılı daralma beklentisi yüzde 3,7 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 4,0 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 6,5 daralma, gelecek yıl için yüzde 5,0 büyüme tahmin edilmişti.

Fed yetkilileri 2022 yılı beklentisini yüzde 3,5 büyümeden yüzde 3,0 büyümeye revize ederken, 2023 yılı için beklentisini yüzde 2,5 olarak açıkladı.

OECD bugün yayımladığı raporda ABD için GSYH tahminini bu yıl için yüzde 7,3 daralmadan yüzde 3,8 daralmaya, gelecek yıl için yüzde 4,1 büyümeden yüzde 4,0 büyümeye revize etti.

IMF, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 6,5 civarında daralmasını bekliyor. Fed'in uzun dönem büyüme beklentisi yüzde 1,9 olarak belirlendi. ABD ekonomisi yılın 2.çeyreğinde revize tahmine göre yüzde 34,1 küçüldü. Final sonuçlar 30 Eylül'de açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

BU YIL İÇİN İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİSİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 9,3'ten yüzde 7,6'ya , gelecek yıl için yüzde 6,5'ten yüzde 5,5'e çekildi.

ABD'de Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde açıklanmıştı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptğıı Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Fed yetkililerinin 2022 yılı tahmini yüzde 5,5'ten yüzde 4,6'ya revize edilirken, 2023 yılı tahmini yüzde 4,0 olarak ilk kez açıklandı.

Uzun dönem işsizlik oranı tahmini yüzde 4,1 olarak kaldı.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.