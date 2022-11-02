Merakla bekleniyordu! FED, faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkan politika faizi, 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

YAYINLAMA
Google News
Merakla bekleniyordu! FED, faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed bu kararla faizi 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Merakla bekleniyordu! FED, faiz kararını açıkladı!

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kasım ayı toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, bu kararla yüzde 3,25 olan faizi yüzde 4,00 seviyesine yükseltti. Bu faiz kararıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.
Öte yandan karar, piyasa beklentilerine paralel geldi.

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek!
Not ortalamalarını düşürdüğü için 2 öğrencisi tarafından öldürüldüğü düşünülen İspanyolca öğretmeninin davası tekrar görülecek!
İki yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İki yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya Ukrayna'ya füze yağdırdı! Ölü ve yaralılar var
Rusya Ukrayna'ya füze yağdırdı! Ölü ve yaralılar var
Cadılar bayramı ölü bayramına döndü! Kutlamalarda silahlı saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralılar var
Cadılar bayramı ölü bayramına döndü! Kutlamalarda silahlı saldırı düzenlendi: Çok sayıda yaralılar var
Son Haberler
2 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 2 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
2 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 2 Kasım 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
CANLI | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber'de Gündem Özel programında konuşuyor!
CANLI | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Haber'de Gündem Özel programında konuşuyor!
Merakla bekleniyordu! FED, faiz kararını açıkladı!
Merakla bekleniyordu! FED, faiz kararını açıkladı!
Temizlik işçilerinin iş bıraktığı söyleniyordu! Başkan Ahmet Cin: "İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır"
Temizlik işçilerinin iş bıraktığı söyleniyordu! Başkan Ahmet Cin: "İşçilerimizin hak arayışı bir haktır. Ancak bu hak arayışının kuralları vardır"
"Zombi Angelina Jolie" meğer bir sosyal medya yalanıymış! Genç kadının gerçek halini görünce şok olacaksınız!
"Zombi Angelina Jolie" meğer bir sosyal medya yalanıymış! Genç kadının gerçek halini görünce şok olacaksınız!
Dünyanın en şişman çocuğu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti, şimdi görenler tanıyamıyor! İşte zayıflayarak büyük değişim geçiren o çocuk...
Dünyanın en şişman çocuğu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmişti, şimdi görenler tanıyamıyor! İşte zayıflayarak büyük değişim geçiren o çocuk...
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 2 Kasım 2022 Çarşamba ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Menderes Samancılar duyurdu! "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik"
Filipinler'i Nalgae Tayfunu vurdu! Acı tablo: Can kayıpları arttı, kayıplar aranıyor!
Filipinler'i Nalgae Tayfunu vurdu! Acı tablo: Can kayıpları arttı, kayıplar aranıyor!
Pitbull saldırısına uğrayan kadını kurtarmak için öyle bir yöntem uyguladı ki, görenlerden takdir topladı!
Pitbull saldırısına uğrayan kadını kurtarmak için öyle bir yöntem uyguladı ki, görenlerden takdir topladı!
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?