Fenerbahçe 1 - 0 Karacabey BelediyesporMerakla bekleniyordu! Fed kritik faiz kararını açıkladıProf. Dr. İbrahim Benter'den umutlandıran açıklama: "Koronavirüsün tedavisi bulunmuştur"Acı olay! Koronavirüsü yendi, traktör altında can verdiBakan Varank'tan yerli aşı konusunda yeni müjde!ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karantinada!Milli güreşçi Mehlika Öztürk kimdir?Adana Demirspor penaltılarda turu geçti! Trabzonspor, Türkiye Kupası'na veda ettiProf. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Adamım haklı, küfür de eder kızar da...16 Aralık Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu|Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu? 
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Merakla bekleniyordu! Fed kritik faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed kritik faiz kararını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Merakla bekleniyordu! Fed kritik faiz kararını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), 2020'nin son toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktığı. Karar oybirliğiyle alındı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın karar metninde ekonomi ve istihdamda iyileşmenin devam ettiği ifade edilirken hedeflere ulaşma sürecinde önemli bir kazanım sağlanana kadar tahvil alımının sürdürüleceği vurgusu öne çıktı. Dolar endeksinde karar sonrası düşüş görüldü.

Noktasal grafikte 2021 ve 2022 yılında da faizlerin sıfır seviyesinde seyredeceği görüldü ancak 2023 yılı için 5 üye 2023'te faiz artışı ön gördü.

Beklentilere paralel gelen karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı ve sözlü yönlendirmesi izlenecek.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT