Merakla bekleniyordu! Fed kritik faiz kararını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), 2020'nin son toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktığı. Karar oybirliğiyle alındı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın karar metninde ekonomi ve istihdamda iyileşmenin devam ettiği ifade edilirken hedeflere ulaşma sürecinde önemli bir kazanım sağlanana kadar tahvil alımının sürdürüleceği vurgusu öne çıktı. Dolar endeksinde karar sonrası düşüş görüldü.

Noktasal grafikte 2021 ve 2022 yılında da faizlerin sıfır seviyesinde seyredeceği görüldü ancak 2023 yılı için 5 üye 2023'te faiz artışı ön gördü.

Beklentilere paralel gelen karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı ve sözlü yönlendirmesi izlenecek.