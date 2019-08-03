merakla bekleniyordu. Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde bir değişikliğe gitmedi.

S&P'den yapılan açıklamaya göre, uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu 'B+', yerel para cinsinden kredi notu 'BB-' olarak teyit edildi. Kısa dönem için yabancı ve yerel para cinsinden notlar 'B' olarak yinelendi. Kredi notlarının görünümü 'Durağan' olarak kaldı.

S&P, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 daralacağını, gelecek yıl yüzde 3 civarında büyüyeceğini tahmin etti. S&P'nin açıklamasında "Dış refinansman riskleri artmaya devam ediyor, ancak ABD Merkez Bankasının(Fed) daha gevşek para politikası, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek acil baskıların uzak durmasına yardımcı oluyor." denildi.

S&P, bu yılın başındaki teşviklere rağmen rağmen hükümetin manevra yapacak mali alana sahip olduğunun altını çizdi. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan artan bir sistemik bankacılık sıkıntısı olasılığını görürse notları düşürebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, öngörülerinin ötesinde önemli ölçüde zayıfladığında, hükümetin mali performansını da etkilemesi durumunda da notların düşürebileceği belirtildi.

S&P, "Hükümetin, Türkiye'nin bankalarına ve ekonomisine olan güveni artıran, ödemeler dengesi risklerini azaltan ve enflasyonda sürekli bir düşüş getirecek güvenilir ve şeffaf bir ekonomik ayarlama programını başarıyla geliştirmesi ve uygulaması durumunda notları yükseltebiliriz." açıklaması yaptı.

S&P ayrıca bölgesel güvenlik riskleri, Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinde bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopotilik risklerin sürdüğüne dikkat çekti.

S&P, İşsizlik oranının bu yıl yüzde 12,9 olmasını, gelecek yıl yüzde 11,8, sonraki iki yıl yüzde 10,8'e düşmesini bekliyor.

S&P'nin enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 15,2, gelecek yıl için yüzde 11,0 ve sonraki yıl için yüzde 9,0 seviyesinde oluştu.

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