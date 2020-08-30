Meral Akşener; "1071'den 851 yıl sonra, 'Ecdadımız son sözü söyledi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk milleti, 26 Ağustos 1071'den 851 yıl sonra, 'Ecdadımız son sözü söyledi' diyerek, yine bir 26 Ağustos'ta taarruza geçti. Ve 30 Ağustos günü de Türk tarihine yeni bir zafer armağan etti." ifadelerini kullandı.

Akşener 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin tarihinde zaferlerle dolu bir ayı geride bıraktığını belirtti.

Mesajında Sultan Alparslan'ın "Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır." sözlerini anımsatan Akşener şunları kaydetti:

"Alparslan'dan bugüne kadar yurdumuz olan, bu muhteşem vatanın, bugün bir başka kahramanlık destanını kutluyoruz. Türk milleti, 26 Ağustos 1071'den 851 yıl sonra, 'Ecdadımız son sözü söyledi' diyerek, yine bir 26 Ağustos'ta taarruza geçti. Ve 30 Ağustos günü de Türk tarihine yeni bir zafer armağan etti. İşgal altındaki vatanımızı, yedi düvele meydan okuyarak istiklale kavuşturan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, minnet ve rahmetle yad ediyorum."

Akşener,