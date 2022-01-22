Meral Akşener de Sedef Kabaş'ı destekleyenler kervanına katıldı! Yaptığı benzetme ise tepki topladı!

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve çirkin ifadeler kullanarak tepki çeken Sedef Akbaş, gözaltına alınmasının ardından mahkeme kararıyla tutuklanmıştı. Bu kararın ardından muhalefet liderleri ise bekleneni yaptı ve rezilliğe çanak tuttu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de o gazeteciyi destekledi.

ALAKASIZ BİR BENZETMEDE BULUNDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meral Akşener, #SedefKabaşYalnızDeğildir etiketine destek vererek "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin.

Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek. " ifadelerini kullandı.

Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz.



Nereden nereye…



Ama az kaldı, hiç merak etmeyin.

Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek. #Sedefkabasyalnızdeğildir — Meral Akşener (@meral_aksener) January 22, 2022

LÜTFÜ TÜRKKAN HATIRLATILDI

Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir söylemesine getiren Meral Akşener'in bu ifadelerini sosyal medyada kınayan birçok vatandaş, Sedef Kabaş'ın rezil ifadelerinin şiirle ne gibi bir ortak noktası olduğu konusunda Akşener'e tepki gösterdi. Lütfü Türkkan'ın söylediği çirkin sözleri hatırlatan birçok kişi konuyu "o söylemlere laf etmeyen buna da etmez tabii" şeklinde yorumladı.

YORUMLARDA TEPKİ YAĞDI

Milletin seçtiği cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmenin millete hakaret etmek konusunda taviz vermeyen birçok kişi bu söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında yapıldığını aktaran muhalefet liderlerine, yaptıkları paylaşımların altından yorumlar yaparak tepki gösterdi.