Meral Akşener de Sedef Kabaş'ı destekleyenler kervanına katıldı! Yaptığı benzetme ise tepki topladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan Sedef Akbaş'a muhalefet liderlerinden bir bir destek geliyor. Bu rezilliğe son olarak İYİ parti Genel başkanı Meral Akşener arka çıktı.
Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve çirkin ifadeler kullanarak tepki çeken Sedef Akbaş, gözaltına alınmasının ardından mahkeme kararıyla tutuklanmıştı. Bu kararın ardından muhalefet liderleri ise bekleneni yaptı ve rezilliğe çanak tuttu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de o gazeteciyi destekledi.
ALAKASIZ BİR BENZETMEDE BULUNDU
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meral Akşener, #SedefKabaşYalnızDeğildir etiketine destek vererek "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin.
Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek. " ifadelerini kullandı.
Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz.— Meral Akşener (@meral_aksener) January 22, 2022
Nereden nereye…
Ama az kaldı, hiç merak etmeyin.
Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek. #Sedefkabasyalnızdeğildir
LÜTFÜ TÜRKKAN HATIRLATILDI
Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir söylemesine getiren Meral Akşener'in bu ifadelerini sosyal medyada kınayan birçok vatandaş, Sedef Kabaş'ın rezil ifadelerinin şiirle ne gibi bir ortak noktası olduğu konusunda Akşener'e tepki gösterdi. Lütfü Türkkan'ın söylediği çirkin sözleri hatırlatan birçok kişi konuyu "o söylemlere laf etmeyen buna da etmez tabii" şeklinde yorumladı.
YORUMLARDA TEPKİ YAĞDI
Milletin seçtiği cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmenin millete hakaret etmek konusunda taviz vermeyen birçok kişi bu söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında yapıldığını aktaran muhalefet liderlerine, yaptıkları paylaşımların altından yorumlar yaparak tepki gösterdi.