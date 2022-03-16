Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı! "Rahmetli Müslüm Baba gibi diyorum ki, batsın bu dünya"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, yaptığı gafla sosyal medyada gündem oldu.

Orhan Gencebay'ın akıllara kazınan şarkısı Batsın Bu Dünya'yı Müslüm Gürses'in şarkısı gibi ifade eden Meral Akşener," Öyle şeyler dinliyor, öyle şeyler öğreniyor ve öyle şeylere şahit oluyorum ki; Bir süre sonra, artık kalbim ağrıyor… Rahmetli Müslüm Baba gibi diyorum ki, batsın bu dünya. Batsın bu dünya be" ifadelerini kullandı.