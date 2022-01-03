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  3. Meral Akşener tarihi gaf yaparak kabullenmiş! "Millet İttifakı proje bazlı bir ittifak"

Meral Akşener tarihi gaf yaparak kabullenmiş! "Millet İttifakı proje bazlı bir ittifak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuk olduğu canlı yayında tarihi bir gafta bulundu. Millet İttifakı için, " Bizimki proje bazlı bir ittifak" diyen Akşener, yaptığı hatanın farkına dahi varmadı.

CHP ile ortak ittifak içerisinde olan İYİ Parti'nin, stratejisi belli oldu. Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayın programında, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki farkı anlatırken, gaf yapmaya doyamadı. Sarf ettiği cümlelerdeki hataların farkına dahi varmayan Akşener'i, sosyal medya kullanıcıları uyardı. Partisinin ittifakını sadakat konusunda yerin dibine sokan Akşener'in, Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamaları da şaşkınlık yarattı.

Meral Akşener'den tarihi gaf yaparak kabullenmiş! Millet İttifakı proje bazlı bir ittifak

"BİZİMKİ PROJE BAZLI BİR İTTİFAK"

Akşener'in, Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki farklara değinirken, "Millet İttifakı ile Cumhur İttifakını karıştırıyorsunuz. Cumhur İttifakı şu kardeşim; et tırnak, mezara kadar! Bizimki öyle değil, bizimki proje bazlı." ifadelerine yer vermesi izleyenlere "Evet, sonunda kabul ettiniz, gaf yapmanın böylesi" dedirtti.

Meral Akşener'den tarihi gaf yaparak kabullenmiş! Millet İttifakı proje bazlı bir ittifak

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Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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