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Meral Akşener'den merak edilen Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama!

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener bir TV kanalına konuk olarak katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını açıkladı.

Meral Akşener'den merak edilen Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama!

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener özel bir TV kanalında canlı yayın programına konuk oldu. Akşener'e kamuoyunun en çok merak ettiği sorulardan biri olan "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusu sorulunca, Akşener cevabını çok net bir şekilde ifade etti.

Meral Akşener'den merak edilen Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama!

BEN CUMHURBAŞKANLIĞINA DEĞİL BAŞBAKANLIĞA ADAYIM

Moderatör'den gelen soruya oldukça açık bir yanıtla cevap veren Akşener "Bunu bir kaç defa daha söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim. Başbakanlığa adayım" diyerek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesin ve açık bir şekilde olmayacağını belirtti.

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