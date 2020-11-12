Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddialarına sert cevap!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın iddialarının sorulması üzerine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz HDP ile CHP ile Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Genel Başkan olarak tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bu kadar geniş söylüyorum... Buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında. Bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir anayasa çalışması yapmadık." dedi.

Genel Başkan sıfatıyla konuştuğunun altını çizen Akşener, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına bir açıklama yaptı ama ben hepsiyle birlikte söylüyorum, İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'CÜ olduğunu iddia etmesinden sonra partiden ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ümit Özdağ, bir gazeteye özel açıklamalarda bulunmuştu.

Ümit Özdağ, her fırsatta HDP'den uzak bir imaj çizilmeye çalışılan İYİ Parti'de bizzat Genel Başkan Meral Akşener tarafından verilen bir talimatla HDP’lilerle birlikte oturup dört ay boyunca anayasa taslağı çalışması yapıldığını iddia etmişti.

Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada "Bir Türk Milliyetçisi olarak utandım. Önümüzdeki günlerde taslağı Türk kamuoyu ile bütün açıklığı ile paylaşacağım. Ve Akşener’in genel seçimden sonra HDP’den bahsederken neden 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' ifadesini kullandığını o zaman anladım." ifadelerini kullanmıştı