Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in altılı masadan kalkması sonrası partiden istifa eden kişi sayısını açıkladı.

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Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Partili isim itiraf etti: Binlerce kişi istifa etmiş

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yaptığı toplantılarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan kalkmıştı.

İSTİFALAR YAŞANMIŞ

Akşener'in masayı dağıtma girişiminin İYİ Parti'de binlerce istifaya neden olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ilk etapta partisinin oy kaybettiğini, 25-30 bin civarında kişinin istifa ettiğini kaydetti.

"İYİ PARTİ OY KAYBETMİŞTİR"

Usta şunları söyledi: "İYİ Parti burada oy kaybetmiş midir, ilk etapta olabilir. İlk güne göre çok fazla değişiklik var. İstifalar geri dönüyor. Üye istifaları olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 25-30 bin civarında istifa olduğu ifade edilmişti. Önemli bir kısmı geri döndü, şimdi rakam söyleyemem. Mesela Samsun üzerinde yüzde 80-90 oranında döndü."

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