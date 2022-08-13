Meral Akşener'e şok! Sokak köpeği ısırdı, sağlık ekipleri müdahale etti

2023 seçimleri öncesi vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu Bilecik'teydi. Programı kapsamında Pazaryeri ilçesine gelen Meral Akşener, halk pazarında vatandaşlarla bir araya gelirken buradaki bir detay günler sonra ortaya çıktı.

SOKAK KÖPEĞİ ISIRDI

Meral Akşener'in pazar ziyareti sırasında bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Akşener'e daha sonra kuduz aşısı yapıldı.

Akşener aşıdan sonra programına ara vermeden ziyaretini sürdürdü.