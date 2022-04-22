Meral Akşener'in açıklaması, Kemal Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek! Resmen alay etti! "Selvi hanım için..."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün vatandaşlık görevini yerine getirmeyerek evinin elektriğinin kesilmesine sebep olan Kemal Kılıçdaroğlu ile basın önünde dalga geçti. Kılıçdaroğlu'nun mum ışığında yayın yapacağını duyan Akşener, "Ben öderim" deyince, sosyal medyada ikilinin arasının bozuk olup olmadığı merak edildi.

"O DA SELVİ HANIM İÇİN"

Meral Akşener, basın önüne geçerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun protestosunu tiye aldı. "Elektrik faturasını ben öderim" diyen İYİ Parti Genel Başkanı'nın "O da Selvi hanım için" cümlesi dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu değil de Selvi Kılıçdaroğlu için fedakarlık yapacağını söyleyen Akşener, sosyal medyanın gündemine oturdu. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. O da Selvi Hanım için. Sayın Kılıçdaroğlu da sözünü yere düşürmemiş olur." ifadelerine yer vererek, sevenlerini şaşırttı.