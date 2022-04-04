Meral Akşener'in Alparslan Türkeş paylaşımına zehir zemberek yorum: "Hayatta olsaydı seni tükürüğe boğardı"

Başbakan yardımcılığı dahil devletin önemli kademelerinde görev üstlenen, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 25. yılında anılıyor. Bu kapsamda çok sayıda siyasi isim ve vatandaşlar sosyal medya hesabından anma mesajları paylaştı.

AKŞENER'DEN PAYLAŞIM

Bu kişiler arasında yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," 80 yıllık ömrünü, Türk’ün gören gözü, işiten kulağı olarak geçiren Alparslan Türkeş; Vatan toprağı için çelikten bir irade. Gençler için bir vizyon. Türk milliyetçileri için bir cesarettir. Büyük devlet insanı, Başbuğ Alparslan Türkeş'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

80 yıllık ömrünü, Türk’ün gören gözü, işiten kulağı olarak geçiren Alparslan Türkeş;



Vatan toprağı için çelikten bir irade.

Gençler için bir vizyon.

Türk milliyetçileri için bir cesarettir.



Büyük devlet insanı, Başbuğ #AlparslanTürkeş'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/CwAUpTRQTB — Meral Akşener (@meral_aksener) April 4, 2022

SERT YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Akşener'in paylaşımına yorum yapan bazı sosyal medya kullanıcıları, Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlık divanında yer almaması üzerinden eleştirilerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise Akşener'in paylaşımına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Tamam Başbuğu andık. Şu Yavuz beyin mevzuna gelelim sayın başkan. Geçerli bir gerekçe sürmezseniz öne yollar ayrılır. Sonuçta kimse vazgeçilmez değildir. Yeniden Refah var Deva var BTP var. Yani varda var.

- Hayatta olsaydı yüzüne yüzüne Tükürüğe boğardı seni !!! Biliyor demi ?

- Senelerdir girip çıkmadığın parti kalmasın, Partindeki en milliyetçileri partiden uzaklaştır sonrada milliyetçilik naraları at yazık seni takip eden kitleye.

- Partide Türk milliyetçisi bırakmadınız tasfiye ettiniz, baktınız oylar azalıyor Türk milliyetçileri bak Başbuğ ‘u anıyorum bize oy verin tweetidir bu.

- Siz ortaklarınızdan izin aldınız mı bu paylaşım için?

- Bu yüzden mi partinizdeki en milliyetçi kişilerden olan başbuğ Alparslan Türkeş'in yolunda izinde yürüyen Yavuz Ağıralioğlu ile hiçbir açıklama yapmaksızın yollarınızı ayırdınız yakışmadı milliyetçi seçmenin buna bir cevabı illaki olacaktır.