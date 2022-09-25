Meral Akşener'in babasının hangi partili olduğunu okuyun, dinleyin, siz karar verin! Nabza göre şerbetçilik diye buna denir!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmiş ve günümüzde karşılaştırılan konuşmasında babasının hangi partili olduğu hususu "Nabza göre şerbetçilik" yorumlarını da beraberinde getirdi. Söylediklerinde kendi kendini yanıltan Akşener'in o konuşmaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesine ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tiyatrosu ortaya çıkmış, ziyaret esnasında yanına "açım, ölüyorum, geçinemiyorum" diyerek gelen kadının İYİ Parti üyesi olduğu ve adına kayıtlı iki dairesi olduğu ortaya çıkmıştı. Akşener ve İYİ Parti senaryolarına bir yenisi daha eklendi. Bu defa İYİ Parti lideri babasını yalanlarına alet etti.

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CHP'Lİ Mİ TÜRKEŞÇİ Mİ?

Meral Akşener'in geçmiş yıllarda babasının Alparslan Türkeş olduğunu söylediği röportajı gözler önüne serilirken, 6'lı masaya dahil olduğunda ise "Babamın partisi Cumhuriyet Halk Partisi" dediği görüntüler karşılaştırıldı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan olay "Bir lafınız doğru olsun" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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