Meral Akşener'in babasının hangi partili olduğunu okuyun, dinleyin, siz karar verin! Nabza göre şerbetçilik diye buna denir!

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Etimesgut ilçesine ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tiyatrosu ortaya çıkmış, ziyaret esnasında yanına "açım, ölüyorum, geçinemiyorum" diyerek gelen kadının İYİ Parti üyesi olduğu ve adına kayıtlı iki dairesi olduğu ortaya çıkmıştı. Akşener ve İYİ Parti senaryolarına bir yenisi daha eklendi. Bu defa İYİ Parti lideri babasını yalanlarına alet etti.

CHP'Lİ Mİ TÜRKEŞÇİ Mİ?

Meral Akşener'in geçmiş yıllarda babasının Alparslan Türkeş olduğunu söylediği röportajı gözler önüne serilirken, 6'lı masaya dahil olduğunda ise "Babamın partisi Cumhuriyet Halk Partisi" dediği görüntüler karşılaştırıldı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan olay "Bir lafınız doğru olsun" yorumlarını da beraberinde getirdi.