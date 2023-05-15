Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinleşmeyen seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklama 1 dakika 52 saniye sürerken 6'lı masanı ortakları açıklama esnasında kürsüde yer aldı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında suratı yine düşmesi dikkatli gözlerden kaçmadı.

YAYINLAMA
Google News
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 5 puan fark attı.

Son açıklanan rakamlar sonrası Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezinde 6'lı masanın liderleriyle ortak açıklama yaptı.

Meral Akşener yüzü yine düştü!

Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimleri kazanacağını söylese de kendi ortaklarının bile bu söyleme inanmadığı görüldü.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olmadığını düşündüğü için 6'lı masadan kalkmış hemen ardından FETÖ'cüler ve CHPliler tarafından eleştiri yağmuruna tutularak adeta masaya baskılarla geri oturtulmuştu.

yeni-haber-basligi-18278803.webp

1
1
1
0
0
4
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Almanya İşçi Alımına Başlıyor! 70 Bin Euro Maaş! Kimler Nasıl Başvuru Yapacak
Almanya İşçi Alımına Başlıyor! 70 Bin Euro Maaş! Kimler Nasıl Başvuru Yapacak
Oyunu Ak parti'ye kullanan depremzede seçmene, zehir zemberek sözler!
Oyunu Ak parti'ye kullanan depremzede seçmene, zehir zemberek sözler!
14 Mayıs seçim sonuçlarını gazeteler bu şekilde gördü, İşte o gazete manşetleri!
14 Mayıs seçim sonuçlarını gazeteler bu şekilde gördü, İşte o gazete manşetleri!
YSK Başkanı Yener, son oy oranına ilişkin açıklama yaptı:
YSK Başkanı Yener, son oy oranına ilişkin açıklama yaptı:
Son Haberler
14 Mayıs 2023 İstanbul ilçe, ilçe seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adayları ve partiler hangi ilçeden ne kadar oy aldı?
14 Mayıs 2023 İstanbul ilçe, ilçe seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adayları ve partiler hangi ilçeden ne kadar oy aldı?
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Spor Toto Süper Lig'inde 34. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek
Spor Toto Süper Lig'inde 34. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek
Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alımı Yapacak
Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alımı Yapacak
Bahar aylarında yaşanan bu rahatsızlığa dikkat!
Bahar aylarında yaşanan bu rahatsızlığa dikkat!
Yurtdışı oyları genel seçim sonuçlarına dahil mi? İşte cevabı
Yurtdışı oyları genel seçim sonuçlarına dahil mi? İşte cevabı
Çok Okunanlar
YSK Başkanı Yener, son oy oranına ilişkin açıklama yaptı:
YSK Başkanı Yener, son oy oranına ilişkin açıklama yaptı:
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Oyunu Ak parti'ye kullanan depremzede seçmene, zehir zemberek sözler!
Oyunu Ak parti'ye kullanan depremzede seçmene, zehir zemberek sözler!
Almanya İşçi Alımına Başlıyor! 70 Bin Euro Maaş! Kimler Nasıl Başvuru Yapacak
Almanya İşçi Alımına Başlıyor! 70 Bin Euro Maaş! Kimler Nasıl Başvuru Yapacak
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçimlere yönelik ilk açıklama!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçimlere yönelik ilk açıklama!
Hamza Dağ: Bomba ihbarı yok
Hamza Dağ: Bomba ihbarı yok
Yorumlananlar
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"