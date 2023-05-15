Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 5 puan fark attı.

Son açıklanan rakamlar sonrası Kılıçdaroğlu, CHP genel merkezinde 6'lı masanın liderleriyle ortak açıklama yaptı.

Meral Akşener yüzü yine düştü!

Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimleri kazanacağını söylese de kendi ortaklarının bile bu söyleme inanmadığı görüldü.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimler öncesi Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olmadığını düşündüğü için 6'lı masadan kalkmış hemen ardından FETÖ'cüler ve CHPliler tarafından eleştiri yağmuruna tutularak adeta masaya baskılarla geri oturtulmuştu.