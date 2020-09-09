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  3. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Kavuş bağbozumu yaptı, pekmez kaynattı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Kavuş bağbozumu yaptı, pekmez kaynattı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Kavuş bağbozumu yaptı, pekmez kaynattı. Kadın girişim üretim ve işletme kooperatifi Bacıyan-ı Meram'da pekmez kazanları kuruldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Kavuş bağbozumu yaptı, pekmez kaynattı

Kadın girişim üretim ve işletme kooperatifi Bacıyan-ı Meram'da pekmez kazanları kuruldu.

Dutlu Millet Bahçesi Koruluğu'nda gerçekleştirilen bağ bozumu sonrasında toplanan üzümlerle Konya'nın etkin kadın dayanışma kooperatiflerinden biri olan Bacıyan-ı Meram'da pekmez kazanları kuruldu. Bağ bozumu ve sonrasında gerçekleştirilen pekmez yapımına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı. Kadınlarla birlikte üzüm toplayan Başkan Kavuş, sonrasında kazanların başına geçerek eline aldığı kevgirle pekmez kaynattı.

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"Bacıyan-ı Meram" Kooperatifinde kadınların birbirinden değerli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, diye konuştu.



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