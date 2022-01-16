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Meraret ne demek, TDK'ya göre Meraret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meraret kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meraret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meraret nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meraret kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meraret ne demek, TDK'ya göre Meraret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meraret ne demek? Meraret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meraret kelimesi. Peki meraret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meraret nedir, meraret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MERARET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meraret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Meraret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meraret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acılık

MERARET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aşklarının düşüncesi artık lerze değil yeis ve meraret veriyordu.

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