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  3. Mercedes-Benz'in yerli ortağı ünlü iş insanı Türkay Saltık hayatını kaybetti!

Mercedes-Benz'in yerli ortağı ünlü iş insanı Türkay Saltık hayatını kaybetti!

Koluman Holding’in kurucularından ve Mercedes-Benz Türk A.Ş.‘nin en büyük yerli ortağı Türkay Saltık, 85 yaşında vefat etti.

Mercedes-Benz'in yerli ortağı ünlü iş insanı Türkay Saltık hayatını kaybetti!

Mercedes-Benz’in en büyük yetkili bayilerinden Koluman Holding’in kurucusu Türkay Saltık, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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TÜRKAY SALTIK KİMDİR?

Türkay Saltık, kayınbiraderi Mustafa Koluman ile birlikte 1965 yılında mümessillik ve ithalat alanında çalışmak üzere Koluman şirketini kurdu.

Avrupa’nın bir çok lider markasından know-how transferi yapmak suretiyle başladığı üretim hamlesine 2010 yılından itibaren ‘KOLUMAN’ markası ile devam etti. Bu alanda 2018 yılında fabrika yatırımına imza attı.

Koluman satışlarının ihracat payını da sürekli artırma hedefi çerçevesinde Rusya, Romanya ve Almanya’da şirketler kurdu. Kurucusu olduğu şirketlerden Koluman Motorlu Araçlar A.Ş. Fortune dergisinin Türkiye’nin 2019 yılı ilk 500 büyük özel şirket sıralamasında 209.sırada yer aldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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