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Mercedes otomobillerini geri çağırdı! Milyonlarca kullanıcısı risk altında!

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz, hava yastıklarında yaşanan bir problem nedeniyle kullanıcılarına uyarılarda bulundu. Şirket sözcüsü hava yastıkları nedeniyle milyonlarca aracın geri çağrıldığını ifade etti.

Mercedes otomobillerini geri çağırdı! Milyonlarca kullanıcısı risk altında!

Otomotiv devi Mercedes-Benz, milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren bir hava yastığı problemiyle ilgili olarak sürücülere ciddi uyarılarda bulundu. Hava yastıklarında yaşanan arıza nedeniyle önemli sakatlanmaların ve kazaların yaşanabileceğini ifade eden şirket sözcüsü, sorunun yaşanabileceği düşünülen milyonlarca aracı fabrikaya geri çağırdıklarını ifade etti. 

HAVA YASTIKLARI ANİDEN PATLAYABİLİR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sürücü ve ön yolcu koltukları için yerleştirilen hava yastıklarının fabrika özelliklerine uygun olmayabileceğini ve bazı durumlarda hava yastıklarının uyarı vermeden aniden patlayarak ciddi sıkıntılara yol açabileceği ifade edilerek kullanıcılara uyarılarda bulunuldu.

Mercedes otomobillerini geri çağırdı! Milyonlarca kullanıcısı risk altında!

GAZ JENERATÖRÜ TEHLİKESİ

Yetkililerin endişelendiği diğer bir konu da basıncın gaz jeneratörünü patlatabileceği ve bunun sonucunda arabaya şarapnel parçasının gelebileceği konusu oldu.

Mercedes'e göre, artan basınç gaz jeneratörünün patlamasıyla sonuçlanabilir. Bu durumda hava yastığı herhangi bir engelleme etkisi sağlamaz ve gaz jeneratörü bileşenlerinin ayrılması nedeniyle araçtaki yolcular için ciddi şekilde yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Mercedes otomobillerini geri çağırdı! Milyonlarca kullanıcısı risk altında!

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