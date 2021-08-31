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Merdi isminin anlamı nedir, Merdi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Merdi isminin anlamı; mertlik, erlik, cesaret, yüreklilik, insanlık demektir. Bu içeriğimizde Merdi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Merdi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Merdi isminin anlamı nedir, Merdi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Merdi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Merdi ismi ne demek, Merdi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Merdi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Merdi İsminin anlamı nedir? TDK Merdi anlamı:

Merdi isminin anlamı Türk Dil Kurumunda yer almamaktadır.

Merdi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Merdi ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Merdi isminin kökeni:

Merdi ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Merdi ismini 17 kişi kullanmaktadır.

Merdi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Merdi isminin rengi:

Siyah

Merdi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Merdi isminin Harf Analizi Nedir ?

Merdi ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

R : Akıllı, lider, sert

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Merdi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Merdi ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

E : 6

R : 21

D : 5

İ : 12

= 60 Merdi İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

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Merdi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Merdi ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Merdi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4   E: 5   R: 9   D: 4   İ: 9 = 31

3 1 = 4 Kader sayısıdır

Merdi isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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