Merdivenlerde Güneşlenen O Ünlü Kim? İşte Yazın En Çok Konuşulacak O Pozlar..

Sıcak yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatillerine son hız devam eden ünlü isimlerden ilginç pozlar gelmeye devam ediyor. Merdivenlerde Güneşlenen O Ünlü Kim? İşte Yazın En Çok Konuşulacak O Pozlar..

YAYINLAMA
Google News
Merdivenlerde Güneşlenen O Ünlü Kim? İşte Yazın En Çok Konuşulacak O Pozlar..

Sıcak yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatillerine son hız devam eden ünlü isimlerden ilginç pozlar gelmeye devam ediyor. Güneşlenerek daha bronz tenlere kavuşmak isteyen Nurgül Yeşilçay ise son verdiği pozlar ile gündeme en tepeden giriş yaptı. Güzel oyuncu Veda Mektubu dizisinin final yapması ile birlikte soluğu mavi merdivenlerde almış gibi görünüyor. İşte Yeşilçay tarafından verilen o poz;nurgul-yesilcay-guneslenme.jpg

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!

nurgul-yesilcay-tatil.jpg

Fotoğraflara takipçileri de yorum yaptı. 47 yaşındaki güzel oyuncuya “bu ne güzellik” diyen takipçileri de Yeşilçay’ın hem güzelliğine hem de vücudunun harika görüntüsüne yorumlar ile iltifatta bulundu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Evlilikle ilgili her şeyi ifşa etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Evlilikle ilgili her şeyi ifşa etti
Yok Artık! Bu da Oldu! Düğünde Akıllara Durgunluk Veren Takı! Görenler Şok Oldu!
Yok Artık! Bu da Oldu! Düğünde Akıllara Durgunluk Veren Takı! Görenler Şok Oldu!
O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..
O Ünlü Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunu İtiraf Etti! 24 Yaş Küçük Sevgilisi ile..
27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu!
27 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Mehmet Aslantuğ ilk kez konuştu!
Son Haberler
Kilometrelerce kuyruk oluştu! TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi
Kilometrelerce kuyruk oluştu! TEKNOFEST'e vatandaşlardan yoğun ilgi
Teknoloji mağazası açılışında indirim izdihamı! İndirimi duyan pazar arabasıyla gelip sepetlerini doldurdu
Teknoloji mağazası açılışında indirim izdihamı! İndirimi duyan pazar arabasıyla gelip sepetlerini doldurdu
Türkiye futbolda alınan başarılı sonuçlarla ülke puanını yükselterek o ülkeyi geçti, İşte puanımız ve sıramız
Türkiye futbolda alınan başarılı sonuçlarla ülke puanını yükselterek o ülkeyi geçti, İşte puanımız ve sıramız
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o partiye mi katılıyor? Aramız iyi diyerek açıkladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, o partiye mi katılıyor? Aramız iyi diyerek açıkladı
MasterChef Şampiyonunun Eşi Göz Kamaştırdı! Düğünde Geline Bakan Bir Daha Baktı!
MasterChef Şampiyonunun Eşi Göz Kamaştırdı! Düğünde Geline Bakan Bir Daha Baktı!
Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?
Zafer Bayramı'nda ücretsiz konser fırsatı! Bakın hangi ünlü nerede?
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Ağustos Çarşamba tüm ülke geneli hava durumu
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
Kredi çekeceklerin dikkatine! Bankaların yeni faiz kredi oranları belli oldu! İşte detaylar
30 Ağustos Çarşamba gazete manşetleri ''Büyük zaferden küresel güce''
30 Ağustos Çarşamba gazete manşetleri ''Büyük zaferden küresel güce''
Türkiye futbolda alınan başarılı sonuçlarla ülke puanını yükselterek o ülkeyi geçti, İşte puanımız ve sıramız
Türkiye futbolda alınan başarılı sonuçlarla ülke puanını yükselterek o ülkeyi geçti, İşte puanımız ve sıramız
Ses sanatçısı Baki Çiçek'i gören herkes "Allah rahmet eylesin" diyor! O ise bu durumdan oldukça memnun!
Ses sanatçısı Baki Çiçek'i gören herkes "Allah rahmet eylesin" diyor! O ise bu durumdan oldukça memnun!
Etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla "Jekyll & Hyde" müzikali Bursa'da sevenleri ile buluştu
Etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla "Jekyll & Hyde" müzikali Bursa'da sevenleri ile buluştu
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.