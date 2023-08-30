Merdivenlerde Güneşlenen O Ünlü Kim? İşte Yazın En Çok Konuşulacak O Pozlar..

Sıcak yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatillerine son hız devam eden ünlü isimlerden ilginç pozlar gelmeye devam ediyor. Güneşlenerek daha bronz tenlere kavuşmak isteyen Nurgül Yeşilçay ise son verdiği pozlar ile gündeme en tepeden giriş yaptı. Güzel oyuncu Veda Mektubu dizisinin final yapması ile birlikte soluğu mavi merdivenlerde almış gibi görünüyor. İşte Yeşilçay tarafından verilen o poz;

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!

Fotoğraflara takipçileri de yorum yaptı. 47 yaşındaki güzel oyuncuya “bu ne güzellik” diyen takipçileri de Yeşilçay’ın hem güzelliğine hem de vücudunun harika görüntüsüne yorumlar ile iltifatta bulundu.