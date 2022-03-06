Merdümgiriz ne demek, TDK'ya göre Merdümgiriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıRasyonalite ne demek, TDK'ya göre Rasyonalite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCavlak ne demek, TDK'ya göre Cavlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kûhi ne demek, TDK'ya göre Kûhi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Deri Model Makineci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMualla ne demek, TDK'ya göre Mualla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Kardeşlerim 42.bölüm  ATV full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim dizi son bölüm izleBibliyomani ne demek, TDK'ya göre Bibliyomani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Merdümgiriz ne demek, TDK'ya göre Merdümgiriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Merdümgiriz ne demek, TDK'ya göre Merdümgiriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Merdümgiriz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Merdümgiriz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Merdümgiriz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Merdümgiriz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Merdümgiriz ne demek, TDK'ya göre Merdümgiriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Merdümgiriz ne demek? Merdümgiriz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi merdümgiriz kelimesi. Peki merdümgiriz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre merdümgiriz nedir, merdümgiriz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MERDÜMGİRİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Merdümgiriz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Merdümgiriz kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre merdümgiriz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan içine karışmaktan hoşlanmayan, insanlardan kaçan (kimse), mizantrop

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT