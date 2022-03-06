Merdümgiriz ne demek, TDK'ya göre Merdümgiriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Merdümgiriz ne demek? Merdümgiriz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi merdümgiriz kelimesi. Peki merdümgiriz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre merdümgiriz nedir, merdümgiriz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MERDÜMGİRİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Merdümgiriz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Merdümgiriz kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre merdümgiriz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan içine karışmaktan hoşlanmayan, insanlardan kaçan (kimse), mizantrop

