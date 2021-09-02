Fenerbahçe'den Mergim Berisha'ya ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda Mergim Berisha kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mevkisi ne? | Hangi takımlarda oynadı? | Mergim Berisha Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu İşte ayrıntılar...

MERGİM BERİSHA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mergim Berisha 11 Mayıs 1998 yılında Almanya'nın Berchtesgaden şehrinde dünyaya geldi.

MERGİM BERİSHA MEVKİSİ NE

Alman futbolcu Mergim Berisha forvette oynamaktadır.

MERGİM BERİSHA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mergim Berisha, futbola Red Bull Salzburg altyapısında başladı. Avusturya ekibinin alt yaş gruplarında forma giydikten sonra profesyonel sözleşmeye imza atan Berisha, 2016'da tecrübe kazanması için Liefering'e kiralandı.

1 sezonluk macerası sonrası Salzburg'a dönen 1.88'lik forvet, Ağustos 2017'de bir başka Avusturya ekibi LASK'ın yolunu tuttu. LASK'ta çıktığı 20 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan genç forvet, bir sonraki yıl ise Almanya'nın yolunu tuttu. Magdeburg'da 5 maçta süre alan ve skor katkısı yapamayan Alman oyuncunun son kiralık serüveni Altach ile gerçekleşti.

Bericha, 17 gol, 2 asistlik Liefering macerasının ardından en başarılı dönemini Altach'ta geçirdi ve 34 maçta 16 gol, 10 asistle oynadı.

Ocak 2020'de döndüğü Salzburg'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren yıldız forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 58 maçta 24 gol, 15 asistle oynayan Berisha, Avusturya ekibinde 3 lig, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı. 23 yaşındaki oyuncu, Almanya U21 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu zaferi de elde etti.

Almanya U21'de 13 maçta 1 golle oynayan Berisha, A Milli Takım formasını ise hiç giymedi. Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan başarılı oyuncunun Salzburg ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

Geçen sezon Salzburg ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Berisha, 23 gol kaydetti.

MERGİM BERİSHA FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFE4R OLDU?

Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı açıklamada Red Bull Salzburg'dan 23 yaşındaki golcü Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını duyurdu.