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Mergim Berisha'nın sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe'den flaş açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Mergim Berisha'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Mergim Berisha'nın sağlık durumu nasıl? Fenerbahçe'den flaş açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynayan Mergim Berisha, ağrı şikayetinin ardından hastanede MR'a girdi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından Mergim Berisha'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamayya göre oyuncunun sağ arka üst adelesinde "grade 2b" zorlanma tespit edildi. Sarı lacivertiler oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Berisha'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değilken, 23 yaşındaki oyuncunun VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynamayacak. Futbolcunun Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında da oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncularımızdan Mergim Berisha’nın ağrı şikayeti sonrası  Acıbadem Hastanesin'de kontrol amaçlı çekilen MR’ında sağ arka üst adalede grade 2b zorlanma tespit edilmiştir.

 Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

FENERBAHÇE'NİN KARAGÜMRÜK MAÇININ KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Karagümrük maç kadrosunda Altay Bayındır, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha, Max Meyer yer almadı.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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