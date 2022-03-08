Mergup ne demek, TDK'ya göre Mergup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mergup ne demek? Mergup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mergup kelimesi. Peki mergup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mergup nedir, mergup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MERGUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mergup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mergup kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mergup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sevilip aranan, istenilen, beğenilen, rağbet edilen



MERGUP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Böyle altı erkekli, iki kadınlı bir mecliste, kadınların en güzeli pek nadir ve merguptur.

