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Merhale ne demek, TDK'ya göre Merhale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Merhale kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Merhale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Merhale nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Merhale kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Merhale ne demek, TDK'ya göre Merhale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Merhale ne demek? Merhale TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi merhale kelimesi. Peki merhale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre merhale nedir, merhale kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MERHALE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Merhale kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Merhale kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre merhale kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Derece, basamak, aşama, evre
- Varılması istenen noktaya kadar aşılması gereken yerlerin her biri, konak, menzil
- Bir yolcunun sekiz saatte gidebileceği mesafe

MERHALE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu yolun üstünde Edirne bir konak, hürriyet bir merhaledir.
- Bu gece yolculuğumuzun son merhalesine varacaktık.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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