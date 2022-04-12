Merhum Zekeriya Beyaz'ın, infiale yol açan açıklamaları yeniden gündemde! "Cinsel ilişkiyle oruç açılabilir" ve daha niceleri...

Bir dönem Türk televizyonlarına damgasını vuran ve ilginç hükümleriyle uzun yıllar gündemden düşmeyen Zekeriya Beyaz, 12 Nisan 2022 tarihi itibariyle hayatını kaybetti. Ünlü ilahiyat profesörü Beyaz'ın, geçmişte katıldığı programlarda verdiği hükümler yeniden gün yüzüne çıktı. Uzun yıllardır gündemde adından söz ettirmeyen Beyaz'ın bu sabah ölüm haberini alan vatandaşlar arama motorlarında geçmişe döndü.

ZEKERİYA BEYAZ'IN İNFİALE YOL AÇAN AÇIKLAMALARI

Zekeriya Beyaz'ın geçmiş yıllarda yayınlanan hükümleriyle şaşkına dönenler "Umarım mekanın cennet olur" şeklinde yorumlarda bulundu. Beyaz'ın hükümleri arasında yer alan "Cinsel ilişkiyle oruç açılabilir" ifadesi ise uzun yıllar gündemde deprem etkisi yaratmıştı.

Daha sonra "Tatsız sakız orucu bozmaz" demesiyle milyonların kafasını karıştırmış, günümüzde halen daha cevabı aranan sorular arasında "Sakız orucu bozar mı?" kalıbı yer etmiştir.

İşte, Zekeriya Beyaz'ın infiale yol açan o hükümleri;

- Kurban etiyle rakı içilir

- Kurban bayramında dana kesmek yerine ayakkabı dağıtabilirsiniz

- Oruçluyken tokluk veren haplardan içebilirsiniz

- Şekersiz sakız orucu bozmaz

- Öpüşmek orucu bozmaz, cinsel ilişkiyle oruç açılabilir

- İslam'a göre helal olmayan bir kadınla oyun oynamak günah değil. Ben oynadım, günah olmadı

- Kur'an'ı Kerim'de başörtüsü yok. Bu insanların dileğine bırakılmıştır. Uydurma hadislerle günümüze gelmiştir

- Yabancı ve zararlı siteler hack’lenebilir. İslâm dinine ve Türk milletine zararlı olanlara yapılabilir, sevap olur

- Kızlık zarını diktirmek günah değildir

- Referanduma evet diyenler Allah katında en büyük cezaya çarpılırlar