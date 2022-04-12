Meriç Erkan'ın değişimi herkesi şaşırttı: Kadınlarla bir araya gelemiyorum dedi zor anlar yaşadı

Bir döneme damga vuran evlilik programları sayesinde şöhreti yakalayan isimlerden biri olan Meriç Erkan, şimdilerde farklı bir yönüyle adından söz ettiriyor. Hayatıyla ilgili radikal bir karar alarak dine yönelen Erkan, Beyaz TV ekranlarında Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEMİYOR



Eski halini yansıtan görüntüleri izlemediğini belirten Erkan, "Rabbime verdiğim bir söz var. Ben bir daha bu günahlarımı, senin hoşlanmayacağın şeyleri yapmayacağım dedim. Bu şekilde Nasuh tövbemi yaptım. Bir günahına tövbe edip onu bir daha yapmayan hiç onu işlememiş gibidir. Şu an hayırsız gözüken görüntüler hayıra dönmüş durumda. Ben o dönemler ekranda olmasaydım bu dönüş böyle ekrana yansımayacaktı" dedi.

ADINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?



Canlı yayında ismini değiştirme hikayesini de anlatan Meriç Erkan neden Mahmut ismini aldığını "Peygamber efendimizin 4 adından biri Mahmut'tur. Bir de benim Aziz Mahmud Hüdayi'ye ayrı bir gönül bağım vardır. Benim manevi bir yolculuğum olmuştu. Ben peygamberimizin isimlerinden birini almak istedim. Kuran'dan bir ismim olsun istedim" sözleriyle anlattı.

"BAYANLARLA BİR ARAYA GELMİYORUM"



Programa katılma hikayesini de anlatan Erkan, "Beni aradıklarında söyledim ben bayanlarla bir araya gelmiyorum. Sizi tenzih ediyorum. Benim İslamiyet'in kuralları açısından bayanlarla yan yana gelmem sakıncalı olur dedim. Arayan kişi de dedi ki 'Sadece bayanlarla bir arada değilsiniz. Stüdyo kalabalık yalnız olmayacaksınız' deyince ikna oldum" şeklinde konuştu.

"SİZ BENİM BACIMSINIZ"



Bircan Bali ve Seren Serengil, bu sözler karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayınca Meriç Erkan, "Siz benim bacımsınız" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.