Türkiye Sırbistan maç sonucu | Türkiye Sırbistan maç özeti

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı konuk etti.

Sırbistan 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Sırbistan 49. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı golle farkı 2'ye çıkarmayı başardı. 57.dakikada A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ile farkı 1'e indirdi. Türkiye, 76.dakikada Ozan Tufan ile eşitliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu iyi takip eden Ozan Tufan topu ağlarla buluşturdu.

Merih Demiral, 82. dakikada gelişen Sırbistan atağında rakip futbolcunun kafa vuruşunu çizgiden çıkararak gole izin vermedi. Merih Demiral bu kritik müdahalesiyle Milli Takım'ı yenilgiden kurtardı.

Türkiye - Sırbistan maçı 2-2' berabere sona erdi.

Türkiye bu sonuçla 4. maçlar sonunda puanını 3 yaptı ve zirvenin gerisinde kaldı

A Milli Takım'da Burak Yılmaz son anlarda kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇINDAN DAKİKALAR

2. dakikada milli takımın sol kanattan kullandığı kornerde Cengiz, Hakan'a pasını attı. Hakan sol çaprazdan kaleyi gördüğü pozisyonda çok sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı. Sırbistan takımında devre arasında oyundan Ristic çıktı yerine Mladenobic girdi

Sırbistan ikinci gole yaklaştı! 47.dakikada Kolarov sol kanattan korneri kullandı ortasına Mitrovic vurdu top az farkla üstten auta gitti

Sırbistan penaltı kazandı. Okay ceza sahası içinde Milinkovic-Savic'e faul yapınca hakem Kabakov beyaz noktayı gösterdi

49.dakikada Aleksandar Mitrovic penaltıyı gole çevirdi ve Sırbistan 2-0 öne geçti

57.dakikada A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ile farkı 1'e indirdi

63.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı Milinkovic-Savic vurdu kaleci Mert son anda topu çıkardı

65.dakikada ani gelişen A Milli Takım atağında sağ çaprazdan Burak Yılmaz vurdu top kalecide kaldı.

69.dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder geldi rakibini geçip şutunu çekti kaleci topu çıkarmayı başardı

74.dakikada Cengiz sol kanattan korneri kullandı Okay ön direkte çevirdi ama uygun durumda hem Burak hem de Ozan Tufan dokunamadı

76.dakikada A Milli Takım, Ozan Tufan ile eşitliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu iyi takip eden Ozan Tufan dokundu ve golü yaptı

79.dakikada Kolarov ceza sahası dışından vurdu top yandan auta gitti

82.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Vlahovic kafayı vurdu Merih çizginden son anda uzaklaştırdı

85.dakikada Cengiz Ünder ceza sahası dışından vurdu top auta gitti

86.dakikada A Milli Takım'da Cengiz çıktı yerine Abdülkadir Ömür girdi

90.dakikada Burak Yılmaz ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

90+1.dakikada Kolarov vurdu kaleci Mert son anda topu çıkardı

Mücadele 2-2 berabere bitti

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Rusya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak cezası nedeniyle bu mücadelede yer alamadı. Efecan Karaca da sakatlığı nedeniye kadrodan çıkarılmıştı. Güneş, Rusya karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Umut Meraş'ı ise bu mücadelede yedekler arasında tuttu.

Deneyimli teknik adam bu üç ismin yerine Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım ve Cengiz Ünder'i Sırbistan karşısında ilk 11'de şans verdi.

Milli takımda sakatlığı süren Çağlar Söyüncü ise maç kadrosunda yer almadı.

Türkiye, Sırbistan mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ, MAHMUT TEKDEMİR'İ STOPERE ÇEKTİ

A Milli Takım'da Ozan Kabak cezası, Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayınca teknik direktör Şenol Güneş, gerçek mevki orta saha olan Mahmut Tekdemir'i bu mücadelede stopere çekti.

Sırbistan mücadelesinde, milli takımın stoper ikilisini Merih Demiral ve Mahmut Tekdemir oluşturdu.

Ay-yıldızlı ekibin maç kadrosunda Merih Demiral dışında esas mevki stoper olan başka oyuncu bulunmuyor.

RUSYA KARŞILAŞMASININ YILDIZI CENGİZ ÜNDER'İ İLK 11'DE

Teknik direktör Şenol Güneş, Rusya karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna giren ve maçın en etkili ismi olarak gösterilen Cengiz Ünder'i Sırbistan karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Cengiz, sağ kanatta mücadeleye başladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU MÜCADELEYİ STATTAN İZLEDİ

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte takip etti.

LOCA ALANLARINA YÜZDE 50 KAPASİTE ORANINDA TARAFTAR ALINDI

Ay-yıldızlı ekibin, Sırbistan'ı konuk ettiği mücadelede TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı.

Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebildi.

Turnikelerde ateş ölçümü yapılan ve özel güvenlik yetkililerince doldurtulan "Epidemiolojik Form" ile girişler sağlandı.

STADA 217 GÜN SONRA TARAFTAR ALINDI

A Milli Futbol Takımının, Sırbistan ile oynadığı mücadele ile Türkiye'de 217 gün sonra bir futbol karşılaşmasına seyirci alındı.

Son olarak 12 Mart 2020'de Medipol Başakşehir ile Kopenhag arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında tribünde taraftarlar yer almıştı.

O karşılaşmadan sonra ise hiçbir maçta tribünlere taraftar alınmamıştı.

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmaya loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı.