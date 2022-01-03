Merkantilist ne demek, TDK'ya göre Merkantilist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Merkantilist ne demek? Merkantilist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi merkantilist kelimesi. Peki merkantilist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre merkantilist nedir, merkantilist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MERKANTİLİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Merkantilist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Merkantilist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre merkantilist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Merkantilizm yanlısı olan kimse

