Merkel'den küstah 'Türkiye' çıkışı: 'Derhal son verin!'

Merkel, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekata son verme çağrısını tekrarladı.

ANGELA MERKEL'DEN KÜSTAH SÖZLER: TÜRKİYE HAREKATA SON VERSİN

Merkel, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarına rağmen bu askeri harekata son vermesi gerektiğini vurguladı.

Bu harekatın "açık bir şekilde insanların acı çekmesine" yol açtığını belirten Merkel, "DEAŞ ile mücadelede de kuşkular" yarattığını ifade etti. Merkel, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında da askeri operasyona "derhal son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

MERKEL'DEN TÜRKİYE'YE NATO MESAJI

Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Türkiye'yi kınayan ortak açıklamada görüş birliği sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Türkiye'nin askeri harekâtının NATO açısından olası sonuçlarına ilişkin bir soruyu ise Merkel, "Kuşkusuz konu NATO içinde de ele alınacaktır" sözleriyle yanıtladı. Merkel, NATO üyesi bütün ülkelerin Avrupa Birliği üyeleri ile benzer sonuçlara ulaşmasının istenen bir durum olduğunu ifade etti.