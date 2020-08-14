Merkez Bankası açıkladı! Cari açık 2.9 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) her ay düzenli olarak açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada,"Cari işlemler açığı bir önceki yılın Haziran ayına göre 2 milyar 839 milyon ABD doları artarak 2 milyar 934 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3 milyar 413 milyon ABD doları net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın Haziran ayında 50 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmesi etkili olmuştur." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bir önceki yılın Haziran ayında 2 milyar 647 milyon ABD doları fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon ABD doları azalarak 522 milyon ABD doları olmuştur."

ÖDEMELER DENGESİ NEDİR?

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin toplanmasına ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu doküman, aynı zamanda ödemeler dengesi istatistiklerini ülkeler bazında karşılaştırmaya da olanak tanır.