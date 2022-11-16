Merkez Bankası açıkladı! İstanbul'daki konut fiyatlarında rekor artış

Merkez Bankasının açıkladığı Eylül ayı konut fiyat endeksine göre İstanbul'daki konutların fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 212,1 arttı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Merkez Bankası açıkladı! İstanbul'daki konut fiyatlarında rekor artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE), 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında artarak 575,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,0 oranında artış gösterdi.

Merkez Bankası açıkladı! İstanbul'daki konut fiyatlarında rekor artış

İSTANBUL ZİRVEDE

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,6, 4,3 ve 5,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 212,1, 196 ve 185,8 oranlarında artış gösterdi.

Merkez Bankası açıkladı! İstanbul'daki konut fiyatlarında rekor artış

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