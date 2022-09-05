Merkez Bankası açıkladı: Kredi kartı faizleri düştü

TCMB referans faizi yüzde 1.25’ten yüzde 1.18’e düşürdü. Buna göre kredi kartı ve KMH hesaplara uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranları de güncellenerek indirildi. Yeni uygulanacak azami TL akdi faiz oranı aylık yüzde 1.80’den yüzde 1.73’e düşürülürken, yıllık olarak ise yüzde 20.76 olarak belirlendi.

GECİKME FAİZİ 1.68'E DÜŞTÜ

Uygulanacak aylık gecikme faizi azami yüzde 2.03 (eskisi yüzde 2.10), yıllık olarak da yüzde 24.36 olarak belirlendi. Yabancı para (YP) akdi faiz oranı da aylık yüzde 1.44’ten yüzde 1’38’e, gecikme faizi de yüzde 1.74’ten yüzde 1.68’e indirildi.

AKDİ FAİZ ORANI 55 BAZ PUAN EKLENEREK BELİRLENİYOR

Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan ediliyor.

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor.

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirleniyor.