Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervler azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, toplam rezervler azaldı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervler azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistik verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Ağustos ile biten haftada 603 milyon dolar azalarak, 111 milyar 647 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervler azaldı

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 70 MİLYAR 823 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Brüt döviz rezervleri 665 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 488 milyon dolardan 70 milyar 823 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 26 Ağustos haftasında 62 milyon dolar artarak 40 milyar 762 milyon dolardan 40 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervler azaldı

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