Merkez Bankası açıkladı! Toplam rezervlerde rekor artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri verilerini paylaştı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 940 milyon dolar artış göstererek 101 milyar 263 milyon dolara yükseldi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

Banka tarafından paylaşılan verilere göre, brüt döviz rezervleri 1 milyar 390 milyon dolar artış göstererek 59 milyar 711 milyon dolardan 61 milyar 101 milyon dolara yükseldiği gözlendi.

Verilere bakıldığında, altın rezervleri 29 Temmuz haftasında 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldiği görüldü.