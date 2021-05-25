Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınarak yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Geçtiğimiz mart ayında yapılan değişiklikle birlikte Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Kavcıoğlu ataması sonrası açıklamasında, "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer vermiş; onunla birlikte dört başkan yardımcısından biri olan Murat Çetinkaya da görevden alınmış, yerine Mustafa Duman getirilmişti.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen Kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 25 Mayıs 2021 tarihli ve 31491 sayılı 'atama kararları' bölümünde yer alan maddede şu ifadelere yer verildi:

Oğuzhan Özbaş kimdir, nerelidir? Kaç yaşında?

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 'nin ek 35'inci ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına 1211 sayılı kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır."