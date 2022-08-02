Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama! "Enflasyonda kalıcı bir düşüş amaçlıyoruz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Sektör Meclisleri müşterek toplantısında yaptığı konuşmada kredi ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KREDİLER EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Yatırım ve ihracat kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüzde 28 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizmek istiyorum. Kredi veriler firma sayısı 1 milyon 878 binden 1 milyon 960 bine ulaşmıştır. Bankacılık sektörümüzün likidite karşılama oranı yasal seviyelerin oldukça üzerindedir. Takibe girmiş alacak oranları olumlu bir gelişme izlemiştir. Bankacılık sektörünün likidite, aktif kalitesi, karlılık ve sermaye yeterliliği uluslararası akranlarından pozitif yönde ayrışmıştır. Reeskont kredilerinin karşılanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepimize düşen görev bu kredilerin en sağlıklı bir şekilde doğru yerlere, doğru firmalara ulaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL SEKTÖRÜN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'de yaşanan enflasyona dair umut vadeden açıklamalarda bulunan Başkan Kavcıoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü amaçlamaktayız. Araçlarımızı bundan sonra da liralaşma perspektifinde kullanmaya devam edeceğiz. Amaç cari fazla vererek, Türkiye'de sürekli ve kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede her türlü makro ihtiyati tedbiri almaya devam edeceğiz. TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır, biz de bunun cari dengeyle olacağına inanıyoruz. Özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz."