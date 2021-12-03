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  3. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü! Kız kardeşi Serap Görcü hayatını kaybetti

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü! Kız kardeşi Serap Görcü hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü yaşamını yitirdi.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü! Kız kardeşi Serap Görcü hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." 

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü! Kız kardeşi Serap Görcü hayatını kaybetti

Berkem Temizel
Gece Editörü
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