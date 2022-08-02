Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu "Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir." ifadelerine yer verdi.

Büşra Mercimek
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, büyümeye ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin salgın döneminde diğer ülkelere nazaran oldukça başarılı bir performans sergilediğini belirten Kavcıoğlu, "Ülkemiz, salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilemiştir. birçok ülkede iktisadi faaliyet gerilemiş ve pek çok ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlemiştir." ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı

POZİTİF KATKI

Net ihracatın büyümeye pozitif katkı sağladığını söyleyen Kavcıoğlu, "Net ihracatın, büyümeye son 5 çeyrek boyunca arka arkaya pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Mayıs ayı itibarıyla toplam istihdam edilen kişi sayısı 30,8 milyon ile tarihsel yüksek seviyeye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı

Kavcıoğlu'nun öne çıkan açıklamalarında yer alan satır başlıkları şu şekilde;

"2020 yılının üçüncü çeyreği ve sonrasında yıllık bazda aralıksız büyüyen sanayi üretimi, 2022 yılı Mayıs ayında yüzde 9,1 oranında önemli bir artış kaydetmiştir."

"2022 yılında ihracatımızın ülke ve ürün çeşitliliği 2006 yılına göre iki kat artmıştır. 2015-2022 yılları arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29'u yeni pazar girişleriyle gerçekleşmiştir.

"Aralık 2021 ile Haziran 2022 arasında kredi verilen firma sayısı toplamda 1 milyon 878 binden 1 milyon 960'a çıkarak 82 bin adet artarken, kredi kullanan KOBİ'lerin sayısı 195 bin adet yükselerek 2 milyon 56 bin olmuştur."

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