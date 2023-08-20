Merkez bankası döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı.

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Merkez bankası döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Buna göre döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 29 oldu.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINI ARTIRDI

3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu.

1 yıl ve daha uzun vadeli döviz hesabı zorunlu karşılık oranı yüzde 19 oldu.

Merkez Bankası, bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi.

Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankalar ek menkul kıymet tesisine mecbur olacak.

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