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Merkez Bankası duyurdu! Dijital Türk Lirası sahaya çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkiye'nin öncü teknoloji kuruluşlarının yürüttüğü Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi'nde son duruma ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamaya göre birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip "Dijital Türk Lirası Ağı" tesis edilerek teknoloji paydaşlarıyla dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası duyurdu! Dijital Türk Lirası sahaya çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) HAVELSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM ortaklığıyla Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi devam ediyor. Dijital para sistemlerinin yaygınlaşması ve kullanım alanlarının giderek artmasından sonra çağı yakalamak adına harekete geçen TCMB, dijital Türk lirası üretmek için yerli teknoloji firmalarıyla bir araya geldi.

Merkez Bankası duyurdu! Dijital Türk Lirası sahaya çıkıyor

ALTYAPI HAZIRLANIYOR

Yaklaşık bir yıl önce imzalanan protokolün ardından çalışmaları hızla sürdürülen Dijital Türk Lirası Sistemi Geliştirme Projesi'nde HAVELSAN, Dijital Türk Lirası Ağı için altyapının hazırlanması, bu ağ için Dağıtık Defter Platformu'nun kurulumunun yapılması, platform ile çalışacak akıllı sözleşme ve arka-uç uygulamalarının hazırlanması sorumluluklarını üstlendi.

SENARYOLAR TEST EDİLECEK

Prototip dijital kimlik yönetim altyapısının hazırlanması ve entegrasyonunun yapılması, mobil cüzdan uygulamasının hazırlanması görevlerini yerine getiren HAVELSAN, ayrıca dijital paranın ihraç, dağıtım, çevrim içi ödeme/aktarım ve itfa senaryolarının test edilmesi, pilot uygulama sürecinin yürütülmesi, sistem performans ve kullanıcı deneyimi ölçümlerinin raporlanması gibi konularda hem destek hem de geliştirici olarak görev alıyor.

Merkez Bankası duyurdu! Dijital Türk Lirası sahaya çıkıyor

HAVELSAN BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Proje kapsamında, geliştirme, test, simülasyon ve iş takip araçlarının proje paydaşlarının kullanımına sunulacağı ortam HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak.

Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştirilecek. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip "Dijital Türk Lirası Ağı" tesis edilerek teknoloji paydaşlarıyla dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek.

Dijital Türk lirası kullanımının önce projede iş birliği yapan kurumların çalışanları tarafından pilot uygulama olarak kullanılması ve çalışanlara kendilerine tanımlanacak dijital cüzdan aracılığıyla alışveriş yapma imkanı sağlanması hedefleniyor.

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