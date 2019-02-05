Merkez Bankası dün açıklanan enflasyon verileri sonrası, yükselme sebebini belirtti. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre; " Enerji grubunda elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir" denildi.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON VERİLERİ SONRASI, AYLIK FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU

Merkez Bankası'nın TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon verileri ardından yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda önce çıkan söylemler şöyle:

*Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1.06 artmış ve yıllık enflasyon 0.05 puan yükselerek yüzde 20.35 oldu.

*Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükseldi.

*Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi geriledi.

*İç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonu bu dönemde maliyet etkilerine bağlı olarak yükseldi.

*Temel mal grubunda yıllık enflasyon 1.92 puan gerileyerek yüzde 22.75 oldu; söz konusu düşüşe tüm alt gruplar katkı verdi.

*Bu dönemde temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte TL'deki ılımlı seyrin ve iç talepteki zayıflamanın etkileri görüldü.

*İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu bu dönemde 13.45 puan artışla yüzde 40.54'e ulaştı. Bu gelişmede, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak sebze (yüzde 42.57) ve patates (yüzde 17.98) fiyatlarındaki artışlar öne çıktı.

*Üretici yıllık enflasyonu Türk lirası ve emtia fiyatlarındaki yakın dönem gelişmelerine bağlı olarak gerileme kaydetti, ancak birikimli etkilerle yüksek seviyesini korudu.

2019 OCAK AYI ENFLASYON NE OLDU?

2019'un ilk enflasyon verisi açıklandı. Ocak ayında tüfe aylık yüzde 1.06. yüzde 20.35 arttı.

Buna göre, TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

TÜFE AYLIK YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜFE'de (2003=100) Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ HANGİ GRUPTA GERÇEKLEŞTİ?

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE KAÇ OLDU?

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.