Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığına getirilmesinin ardından Kasım ve Aralık aylarında yükseltilen faiz puanları, Ocak ayında yapılacak yeni yılın ilk toplantısı için de merak konusu haline geldi. Peki Merkez Bankası faiz artıracak mı 2021? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021’in ilk Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ocak 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Bu kapsamda saat 14:00’te Ocak 2021 MB faiz kararı da açıklanmış olacak.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın göreve gelişinin ardından açıklanacak olan üçüncü faiz kararında hangi adımların atılacağı ise Perşembe günü ortaya çıkacak.

2021 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri ise şöyle:

21 Ocak 2021

18 Şubat 2021

18 Mart 2021

15 Nisan 2021

6 Mayıs 2021

17 Haziran 2021

14 Temmuz 2021

12 Ağustos 2021

23 Eylül 2021

21 Ekim 2021

18 Kasım 2021

16 Aralık 2021

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRACAK MI 2021?

Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığı görevine getirilmesinin ardından Kasım ayındaki ilk toplantıda faiz kararı 475 baz puan artırılmış ve politika faizi 10,25’ten 15’e yükselmişti. Aralık ayındaki ikinci toplantıda ise 200 baz puan artırımı daha yapılmış ve politika faizi yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmişti. Piyasaların gözü ise 2021 yılının ilk faiz kararına çevrildi.

TCMB PPK toplantısında yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde.

İspanyol BBVA'nın Başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin, bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında beklemede kalabileceğini belirtti ancak bankanın fiyat gelişmelerini yakından gözlemleyeceğini ve gerekmesi durumunda sıkılaşmaya gitmek için hazır olacağını ifade etti.

TCMB'nin son kararlarının TL'nin değer kazanmasına destek sağladığını aktaran Abarca, çekirdek fiyatlarda ılımlı bir seyir görüldüğünü, kısıtlamalardan dolayı da çıktı açığının gerilediğini dile getirdi.

Abarca gıda ve enerji fiyatlarının kısa vadede fiyat baskısının devam edeceğine işaret ettiğini kaydetti.