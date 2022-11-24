Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler kritik saate çevrildi: İşte öngörülen faiz kararı...

Yurt içi piyasaların merakla beklediği Merkez Bankasının faiz kararı bugün açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak olan Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası, saat 14.00'de politika faizi kararı açıklanacak.

FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankasının faiz indirimlerinin devam edeceğini tahmin ediyor. Ayrıca ekonomistlerin çoğunluğu Merkez Bankasının politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9.0 indireceğini tahmin ediyor.

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CUMHURBAŞKANI EDOĞAN'DAN TEK HANE VURGUSU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin yaptığı birçok açıklamasında Merkez Bankasının faiz indirimi yapacağını ifade etmişti. Malatya'da Ekim ayında yapılan toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız" demişti.

EKİM AYINDA FAİZLER İNDİRİLMİŞTİ

Ayrıca Merkez Bankası Ekim ayında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 12'den 10.5'e çekmişti.

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MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARLARI

21 Ocak : Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Şubat: Yüzde 17 (Sabit tutuldu)

18 Mart: Yüzde 19 (200 baz puan artırıldı)

15 Nisan: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

6 Mayıs: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

17 Haziran: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

14 Temmuz: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

12 Ağustos: Yüzde 19 (Sabit tutuldu)

23 Eylül: Yüzde 18 (100 baz puan indirim)

21 Ekim: Yüzde 16 (200 baz puan indirim)

18 Kasım: Yüzde 15 (100 baz puan indirim)

16 Aralık: Yüzde 14 (100 baz puan indirim)

20 Ocak 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Şubat 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

17 Mart 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

14 Nisan 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

26 Mayıs 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

23 Haziran 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

21 Temmuz 2022: Yüzde 14 (Sabit tutuldu)

18 Ağustos 2022: Yüzde 13 (100 baz puan indirim)

22 Eylül 2022: Yüzde 12 (100 baz puan indirim)

20 Ekim 2022: Yüzde 10.5 (150 baz puan indirim)