Merkez Bankası faizleri 200 puan artırdı! Karar sonra işte dolarda son durum... Merkez Bankasının beklentilerin üzerinde 200 baz puan faiz artırımı yapmasının ardından dolar kuru 7,33 seviyelerine, euro kuru ise 8,79 seviyelerine kadar indi. İşte döviz kurlarında son durum...

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Dolar ve euro kurundaki dalgalı seyir devam ederken iç piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmıştı. 100 baz puan faiz artırımı beklenirken yapılan 200 baz puanlık artışla bir haftalık repo (politika faizi) yüzde 17'den 19'a yükseldi. DOLAR VE EURO KAÇ TL OLDU? DOLAR GÜNCEL FİYATLARI Dolar kuru serbest piyasada açılışta 7,4890 TL'den alınıyor, 7,4910'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9750 TL'den alınıyor, 8,9770 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,5060 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9350 TL olarak kayıtlara geçti. Faiz kararı sonra dolar kuru saat 14.09'da 7,3379 TL'den alınıyor, 7,3516 TL'den satılıyor. Euro kuru ise 8,7625 TL'den alınıyor, 8,7705 TL'den ise satılıyor. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 18 MART 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 18 Mart Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 14.13 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 7,4641 7,4673 Avro 8,9230 8,9312 Sterlin 10,4397 10,4485 İsviçre Frangı 8,0668 8,0817 Japon Yeni 0,0688 0,0683 S. Arabistan Riyali 1,9847 1,9946 Norveç Kronu 0,8823 0,8876 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARI Tayfun Altuntaş Editör