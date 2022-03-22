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Merkez Bankası yeni düzenlemeye gitti! Kur korumalı mevduat sisteminde değişik! Tarih sınırı kaldırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

Merkez Bankası yeni düzenlemeye gitti! Kur korumalı mevduat sisteminde değişik! Tarih sınırı kaldırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kur korumalı mevduat hesabına dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödemesi hükmü değişti. Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle sisteme dahil olan TL mevduat hesaplarına yenileme imkanı getirildi.

Uygulama başlarken 21 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni kararla bu tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.
 
Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

Merkez Bankası yeni düzenlemeye gitti! Kur korumalı mevduat sisteminde değişik! Tarih sınırı kaldırıldı!

ALTIN HESABINDAN DÖNÜŞÜM GEÇERLİ

bankalardaki altın hesabı için 28 Aralık olan tarih sınırı kaldırıldı. Şirketlerin 31 Aralık tarihi itibariyle bankalarda olan altın hesabı TL'ye dönerse desteklenecek. 21 Aralık 2021'den sonra bankalarda açılan dolar, euro, sterlin ve altın hesapları da kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek.

Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

Merkez Bankası yeni düzenlemeye gitti! Kur korumalı mevduat sisteminde değişik! Tarih sınırı kaldırıldı!

VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

Merkez Bankası yeni düzenlemeye gitti! Kur korumalı mevduat sisteminde değişik! Tarih sınırı kaldırıldı!​​​​​​​

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları için uygulanan ve devlet destekli yuvam hesabıyla ilgili hükümler de değişti. Yuvam hesabına artık bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu kişi ve şirketler de dahil olabilecek.

Yuvam hesabı kapsamında açılan TL hesaplara da vade sonunda yenileme imkanı getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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