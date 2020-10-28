Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi! İşte rakamlar...

Piyasaları yakından ilgilendiren bu yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtı kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, sunum yaptı ve ekonomideki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İktisadi faaliyet kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma kaydederken, yüksek frekanslı göstergeler toparlanmanın son çeyrekte devam ettiğine işaret etmektedir.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir.

Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir.

Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir.

Dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesi, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Mevcut para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir.

Enflasyonun 2020 yılsonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği; 2021 yılsonunda yüzde 9,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarındaki sıkı duruş sürdürülecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Ayrıntılar gelecek...