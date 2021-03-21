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  3. Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrası dolar/TL'de ilk fiyatlamalar

Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrası dolar/TL'de ilk fiyatlamalar

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi sonrası dolar/TL için ilk fiyatlamalar geldi. Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 8,39 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrası dolar/TL'de ilk fiyatlamalar

TCMB'de başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.

Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 21 Mart 21.30 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerini gördü. Bloomberg'de yer alan son verilere göre ise dolar 8,39 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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