Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrası dolar/TL'de ilk fiyatlamalar
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi sonrası dolar/TL için ilk fiyatlamalar geldi. Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 8,39 seviyesinde işlem görüyor.
TCMB'de başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.
Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 21 Mart 21.30 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerini gördü. Bloomberg'de yer alan son verilere göre ise dolar 8,39 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.