Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrası dolar/TL'de ilk fiyatlamalar

İletişim Başkanlığından "İstanbul Sözleşmesi" ile ilgili flaş açıklama!

Hesabı askıya alınmıştı! Trump kendi sosyal medya platformunu kuracak

Hiç vakaya rastlanmadı! İşte çok yüksek riskli o ilimizde koronavirüs vakası görülmeyen tek mahalle